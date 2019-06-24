Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, отбывающая наказание в колонии, обратилась к президенту Узбекистана с просьбой проявить гуманизм. Она рассказывает о своем плохом самочувствии и обещает на претендовать на $686 млн, хранящихся на ее счетах в зарубежных банках.



Обращение Каримовой в сторис Инстаграма опубликовала ее дочь - Иман Каримова, сообщает CA-NEWS.

​Каримова сообщает об изъятых у нее средствах:

"Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 млрд долларов США".

Она также пишет, что на счетах у нее есть еще деньги, на которые она обещает не претендовать:

"Мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000 и $555 000 000″.

"В настоящее время меня беспокоит мое состояние здоровья и настоятельная необходимость проведения двух операций, что заставляет меня обратиться к президенту", – объясняет Каримова.

Ранеее швейцарский адвокат Грегуар Манжа ранее в Твиттере написал, что состояние здоровья его клиентки ухудшилось, и ей не оказывают медицинской помощи.



Каримова отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, куда ее из-под домашнего ареста перевели в марте 2019 года.



В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив дочь президента в присвоении около миллиарда долларов.

В декабре 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане за финансовые злоупотребления на сумму около $53 млн. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, однако после обжалования приговор смягчили – 5 лет ограничения свободы (домашнего ареста). В колонию ее, как сообщалось, перевели за нарушения порядка условий отбывания домашнего ареста – использование интернета, отлучки из дома, "препятствование" возмещению ущерба.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.