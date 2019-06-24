В конце минувшей недели Душанбе потрясло происшествие: 6-летнюю девочку подожгли трое подростков.

Нападение на девочку было совершено утром 19 июня: Осия Шерзод играла возле своего дома вместе с подругами. Туда подошли трое подростков – школьников из джамоата Чоряккорон района Рудаки. Они привязали девочку к ограде и подожгли, сообщил «АП» источник в ОМВД-2 столичного района Сино. Мотивы такого чудовищного поступка пока не ясны.

Девочка была доставлена в городскую ожоговую больницу №3 с травмами тяжелой степени тяжести. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали трех несовершеннолетних из район Рудаки по подозрению в ее поджоге, сообщает МВД.

По данному факту был составлен соответствующий материал и направлен в прокуратуру Душанбе, расследование продолжается, отметили в ведомстве.

Президент Эмомали Рахмон выразил озабоченность по поводу этого инцидента. Он поручил министру здравоохранения и социальной защиты населения Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение пострадавшего ребёнка: врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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