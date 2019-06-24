Госкомтуризм Узбекистана создал новый официальный веб-сайт с указанием конкретных сроков и мест проведения крупных мероприятий в стране в течение года - uzevent.com.

Сайт представлен на трех языках - узбекском, русском, английском. Далее планируется введение французского, итальянского, немецкого, испанского, китайского, японского, корейского языков, также создание мобильного приложения для веб-страницы, пишет CA-NEWS.

По данным Госкомтуризма республики, ожидается, что к концу 2019 года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, достигнет 5,9 млн человек. В прошлом году страну посетил 5,3 млн человек.



В 1 квартале этого года Узбекистан посетило 1,38 млн туристов, что больше на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В Таджикистан за первые три месяца этого года въехало свыше 215 тысяч иностранных граждан.

Ранее глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода, выступая на сессии нижней палаты парламента республики, заявил, что туристический сезон в республике начинается в мае, и численность иностранных туристов постепенно будет увеличиваться.

Отметим, что 2019-2021 годы в Таджикистане объявлены «Годами развития села, туризма и народных ремесел».

Туризм в республике рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений, на которое возлагаются большие надежды.

В 2018 году, согласно данным Комитета, в республику въехало 1 млн 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

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