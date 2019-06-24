Компания Tcell выступила главным телекоммуникационным партнером Международной торговой ярмарки «Сугд-2019».

В северной столице Таджикистана прошла шестая по счету ежегодная Международная торговая ярмарка «Сугд-2019». Помимо отечественных производителей, в этом году на ярмарке свою продукцию выставили производители из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Китая, США и других стран. В течение ярмарки, было подписано 45 деловых соглашений о сотрудничестве, в частности, между Таджикистаном и Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, а также с коллегами из Беларуси, России, Туркменистана и Афганистана.

Уже традиционно, официальным партнёром данного мероприятия выступил Tcell, в павильоне которого гости и участники выставки могли мгновенно приобрести SIM-карты, пополнить баланс, подключить различные услуги, а также воспользоваться бесплатным скоростным WiFi. Все международные гости ярмарки были обеспечены связью от Tcell, для еще большего удобства ведения бизнеса и деловых переговоров.

После официальной части, Tcell разыграл ценные призы среди участников и гостей ярмарки, а также корпоративных клиентов. Представители Tcell провели торжественное награждение победителей акций Tcell «Удачный платеж» и «Фиолетовый чемодан» из Согдийской области.

Также, всем участникам и гостям выставки был презентован новый фирменный стиль компании, новое позиционирование и новый подход к видению компании. В павильоне Tcell сотрудники компании знакомили всех желающих с преимуществами мобильного кошелька ТезСум для удобства мобильных платежей, разработанного Tcell совместно с Первым Микрофинансовым Банком. Гости и участники выставки были могли ознакомиться с девайсами от партнёра Tcell –бренда «Rabex».

Телекоммуникационная компания Tcell, является одной из компаний Фонда Ага Хана по экономическому развитию (AKFED), деятельность которого напрямую касается создания экономически устойчивых предприятий и поощрения предпринимательства. В рамках социальной деятельности, Tcell активно поддерживает сферу предпринимательства, поощряя и способствуя развитию экономики страны.

____________

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.