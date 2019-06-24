25-летний житель района Хамадони задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Подозреваемый, находясь на улице Фирдавси города Душанбе, в результате возникшего конфликта с 21-летней жительницей района Рудаки, нанес ей одно ножевое ранение. Женщина, получив смертельную рану, скончалась в больнице, сообщает МВД.

Мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками ОМВД-1 района Фирдавси города Душанбе.

По данному факту возбужденно уголовное дело, ведётся следствие, отмечается в сообщении.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.

