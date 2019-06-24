Эмомали Рахмон, начавший сегодня рабочую поездку по Раштской долине с района Сангвор, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию спортивной площадки общеобразовательной школы №1.
В райцентре Сангвора в присутствии президента были начаты работы по строительству и реконструкции зданий исполкома народно-демократической партии Таджикистана, отдела образования и отдела ГКНБ, сообщает пресс-служба главы государства.
Эмомали Рахмон также посетил выставку продукции сельского хозяйства и принял участие в церемонии открытия торговых центров, цеха, чайханы и гостиницы.
Глава государства вручил подарки более 60 детям-сиротам и из малоимущих семей, после чего, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию флагштока с государственным Флагом, высотой 50 метров.
Затем состоялась встреча президента с местным населением, сообщает пресс-служба главы государства.
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