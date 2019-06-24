Внезапная проверка боеготовности началась в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.

«Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», — сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

По его словам, в полном составе приведены в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также некоторые соединения центрального подчинения, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу.

«Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"», - сказал глава Минобороны РФ.

Практика внезапных проверок российской армии возобновлена с 2013 года — после назначения на пост министра обороны в ноябре 2012 года Сергея Шойгу. В начале 2016 года Путин заявил, что внезапные проверки армии хорошо себя зарекомендовали и позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота. Он предложил продолжить эту практику.

Напомним, крупнейшая за пределами российская военная база находится в Таджикистане: 201-я РВБ входит в состав Центрального военного округа России.

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