Внезапная проверка боеготовности началась в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.
«Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», — сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
По его словам, в полном составе приведены в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также некоторые соединения центрального подчинения, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточнил Шойгу.
«Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"», - сказал глава Минобороны РФ.
Практика внезапных проверок российской армии возобновлена с 2013 года — после назначения на пост министра обороны в ноябре 2012 года Сергея Шойгу. В начале 2016 года Путин заявил, что внезапные проверки армии хорошо себя зарекомендовали и позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота. Он предложил продолжить эту практику.
Напомним, крупнейшая за пределами российская военная база находится в Таджикистане: 201-я РВБ входит в состав Центрального военного округа России.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
США оставили Таджикистан в списке стран, где нарушается религиозная свобода
В Узбекистане создан новый информационный сайт для туристов
Президент в Сангворе: сдача объектов и встреча с народом
В столице парень из Хатлона пырнул ножом девушку, она скончалась
На юге Таджикистана возведут еще один цемзавод за 300 миллионов сомони
Центризбирком Таджикистана станет «беспартийным»
В Худжанде представили 20 фотоисторий жертв пыток
Tcell выступила официальным партнёром международной выставки «Сугд-2019»
ВБ предоставит Таджикистану около $100 млн на повышение социальной устойчивости
"Кохи Навруз" стал "восьмым чудом" ШОС
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста