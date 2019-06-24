Министр здравоохранения и начальник Управления здравоохранения города Душанбе навестили 6-летнюю Осию и постоянно находятся в контакте с врачами.

Заведующий отделом ожоговых заболеваний больницы №3 Тохир Зубайдов в беседе с «АП» заявил, что Осию госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 65% тела, 45% из которых являются глубокими. Общее состояние девочки до сих пор тяжелое и лечение продолжается в отделе реанимации.

Зубайдов добавил, что для лечения Осии организована рабочая группа из числа опытных врачей и профессоров.

"Лечение продолжается и пока о дальнейшем его ходе врачи ничего не могут сказать", - отметил он.

Тохир Зубайдов Фото Asia-Plus

Шахло Аминова, мать Осии, во время беседы заявила, что «Осия очень спокойная и смышленая девочка, и в это году ее хотели отдать в школу».

По ее словам, в день происшествия она дочку и еще двух своих сыновей оставила в доме бабушки и сама пошла к стоматологу. По возвращении от доктора ей сообщили о трагедии.

"Как добралась до больницы, не знаю. О происшествии тоже ничего не знала. Осия находилась в коме. Врачи не разрешили зайти к ней. Только сообщили об ожогах 65% ее тела и тяжелом состоянии. Когда Осия пришла в себя, плакала и боялась. Постоянно говорила, что под кроватью пожар и надо спасать ее", - сказала она.

Женщина рассказывает, что только когда Осия немного успокоилась, рассказала о происшедшем. Она сказала, что с двумя своими младшими братьями из дома дяди хотела пойти в дом бабушки. Но по дороге трое несовершеннолетних, пугая ее собакой, привязали к оградной сетке и подожгли. Она позвала на помощь, но подростки предупредили и сказали, что если будет кричать, собаку на нее натравят.

"Она плакала, и только когда от огня порвалась веревка, которой она была привязана, Осия побежала в дом дяди. Дочь дяди выплеснула ведро воды на Осию и потушила огонь. От одежды ничего не осталось, все сгорело. Ни с кем у нас нет вражды и не знаем, зачем так с ней поступили. Некоторые говорят подростки были учениками 4 и 7 классов, некоторые говорят, что чуть старше. Точно ничего не знаем, но узнали, что в тот день подростков отпустили, а когда все узнали, снова задержали. Врачи делают все от них зависящее. Лекарства предоставляются за счет больницы и благотворительного фонда «Лона», - добавила мать девочки.

Осия является старшим ребенком семьи, у нее еще два младших брата. Мама домохозяйка, отец немного зарабатывает извозом на такси, а также учится.

Напомним, что нападение на девочку было совершено утром 19 июня. По данным ОМВД-2 столичного района Сино, трое подростков, совершивших это чудовищное деяние – школьники из джамоата Чоряккорон района Рудаки. Расследование продолжается.

Родные пострадавшей Осии Фото Asia-Plus

Президент страны Эмомали Рахмон поручил министру здравоохранения и социальной защиты населения Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение ребёнка.

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