Эквилибрист Ник Валленда и его сестра Лияна прошли над Таймс-сквер в Нью-Йорке по канату, натянутому на высоте 25 этажа.

Они двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров, а когда встретились на середине пути, Ник перешагнул через присевшую Лияну(!), сообщает Медуза.

По требованию властей, трюк, за которым наблюдали несколько тысяч человек, выполнялся со страховкой.

Ник и Лияна Валленда - представители знаменитой цирковой династии. Ник Валленда, в частности, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в том числе как первый человек, который прошел по канату над Ниагарским водопадом.

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