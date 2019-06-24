Эквилибрист Ник Валленда и его сестра Лияна прошли над Таймс-сквер в Нью-Йорке по канату, натянутому на высоте 25 этажа.
Они двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров, а когда встретились на середине пути, Ник перешагнул через присевшую Лияну(!), сообщает Медуза.
По требованию властей, трюк, за которым наблюдали несколько тысяч человек, выполнялся со страховкой.
Ник и Лияна Валленда - представители знаменитой цирковой династии. Ник Валленда, в частности, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в том числе как первый человек, который прошел по канату над Ниагарским водопадом.
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