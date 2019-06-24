В минувшую субботу в Душанбе отметили Всемирный день музыки. В этом году концерт отыграли исключительно диджеи.

На площади у Театра оперы и балета, где проходил концерт, импровизированный баттл устроили брейк-дансеры. Впрочем, танцевали не только те, кто умеет это делать…

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