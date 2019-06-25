АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В Худжанде состоится завершающие соревнования Международного турнира по плаванию с участием спортсменов из более 10 стран.

– Состоится 4-й тур Чемпионата Азии по шахматам среди школьников в Ташкенте, где принимает участие сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮНЯ

1947 - Организовано общество «Знание» Таджикской ССР.

1974 – Введен в эксплуатацию газопровод Душанбе-Келиф

2008 - Произведен пуск ЛЭП «Лолазор-Хатлон».

2018 - В Душанбе открылся крупнейший в регионе грузовой терминал «Международного аэропорта Душанбе».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ИЮНЯ

1936-1999 – Родился заслуженный журналист Таджикистана, лауреат премии Лахути Мамадвафо Мамадризоев.

1937 – Родился доктор филологических наук, профессор Худои Шарифов.

1946 – Родилась Народная артистка Таджикистана Гуландом Сафаралева.

1958 – Родился доктор политических наук, профессор Абдурахмон Махмадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22-24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 25-27 тепла.