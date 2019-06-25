Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана.

"Мы продолжим усиливать давление. пока режим не откажется от своей опасной деятельности и своих амбиций ", - сказал он.

По словам президента США, санкции призваны лишить верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к "миллиардам долларов", передает Euronews.

В частности, ограничения коснулись трех высших иранских военных руководителей. Среди них командующий ВВС, который, по его словам, несет ответственность за сбитый американский беспилотник. Также под санкциями оказался командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур за то, что эти силы размещены в Сирии, и командующий военно-морскими силами КСИР Али Реза Тангсири, который, как утверждают в ведомстве, еще в феврале угрожал перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат добиваться прекращения нефтяного экспорта Ирана.

Ожидается, что санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа введут на следующей неделе.

На прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник. В Тегеране отметили, что это произошло у входа в Персидский залив, после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В ответ на это глава МИД Ирана назвал ложью сообщение США о месте происшествия и заявил, что Тегеран будет доказывать свою правоту.

Трамп на фоне событий с беспилотником сообщил, что был готов отдать приказ о военном ударе по трем иранским целям, однако отложил операцию за десять минут до начала, передает РИА Новости.

Неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. Иранские службы спасли с обоих танкеров 44 моряков, среди которых было одиннадцать граждан России.

США возложили вину на Иран и сказали, что обвинения основаны на данных разведки. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал обвинения одним из способов давления на страну.

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