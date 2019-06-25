Личность молодого человека, тело которого было обнаружено в реке Душанбинка до сих пор не установлена.

«На теле не обнаружены признаки насильственной смерти, пока сотрудникам милиции не удалось установить личность погибшего», - сообщил «АП» источник в МВД Таджикистана.

Напомним, звонок об обнаружении трупа поступил на пульт дежурного КЧС примерно в 12:30: очевидцы сообщили, что увидели тело человека на небольшом участке суши посередине реки. Погибшим оказался мужчина примерно 25-летнего возраста.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне с начала купального сезона, который начинается 1 июня, до сегодняшнего дня в водоемах Таджикистана утонули 43 человека, из которых 23 являются детьми до 17 лет.

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