Члены Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям с 25 по 30 июня посетят Кыргызстан, а с 30 июня по 5 июля побывают в Таджикистане.

Они намерены собрать информацию о положении дел с насильственными исчезновениями в обоих государствах и изучить меры, принятые властями двух стран для предотвращения и искоренения таких случаев, сообщает Центр новостей ООН.

В ходе поездок члены Группы будут встречаться с родственниками пропавших людей, с официальными лицами, с представителями неправительственных организаций и соответствующих учреждений ООН.

Делегация в составе председателя Рабочей группы Бернара Духайме и члена группы Хенрикаса Микевичуса побывает в Бишкеке и Душанбе, а также посетит другие регионы обеих стран.

Заключительные доклады по результатам посещений будет представлены Совету ООН по правам человека в Женеве в сентябре 2020 года.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям была учреждена в 1980 году. В ее состав входят пять независимых экспертов. Они рассматривают сообщения об исчезнувших людях, поступившие от родственников или правозащитных организаций. Убедившись, что эти сообщения отвечают ряду критериев, Рабочая группа передает материалы о конкретных случаях государственным органам соответствующих стран и обращается с запросами о проведении расследований.

Исчезновения людей происходят во многих странах. Ежегодно в мире бесследно пропадают более десяти тысяч человек. Большинство случаев пропажи людей связаны с внутренними конфликтами, в которых участвуют вооруженные формирования и группировки.

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