В Узбекистане представители эстрады и шоу-бизнеса запустили челлендж с пожеланиями об освобождении из тюрьмы старшей дочери первого президента Гульнары Каримовой: деятели шоу-бизнеса опубликовали фотографию Гульнары Каримовой и написали слова поддержки в её адрес, сообщает CA-NEWS.

Артисты желают в своих комментариях крепкого здоровья Гульнаре Каримовой и скорейшего возвращения домой.



В челлендже уже приняли участие актер и певец Жахонгир Позилжонов, певица Зиёда и актриса Халима Ибрагимова, отмечает издание.

Гульнара Каримова ранее обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой простить ее и дать возможность вернуться к детям.

В ответ Каримова пообещала не претендовать на $686 млн, находящихся в зарубежных банках и замороженных в рамах уголовного дела.



Накануне, 24 июня, правительственный портал Швеции опубликовал заявление, в котором сообщает, что вернёт Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери экс-президента.

ca-news.org

На днях Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой. Мониторинговая группа во главе с Омбудсменом Улугбеком Мухаммадиевым в июне посетила колонию общего режима для женщин №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В ходе визита омбудсман встретился с дочерью первого президента Узбекистана, находящейся в колонии с марта. В беседе она выразила благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь, говорится на сайте уполномоченного парламента по правам человека.

"Состояние Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, находящейся в заключении - удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь", - заявил Улугбек Мухаммадиев.

Отмечается, что для медицинского обследования Гульнары Каримовой колония привлекла «ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии. Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД».

«По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г. И. в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», — подчеркивается в сообщении.

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