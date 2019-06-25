В центре Душанбе сегодня утром было обнаружено тело 15-летнего подростка: по предварительным данным, он сбросился с 12 этажа дома по улице Ахмади Дониш, неподалеку от столичного аэропорта.

О трагедии первой сообщила таджикская журналистка Шахноз Комилзода, опубликовав на своей странице в Фейсбуке фотографии с места ЧП. Она написала, что тело подростка было обнаружено утром 25 июня.

Причины, толкнувшие мальчика на этот шаг, пока не известны. Впрочем, как и тот факт, что это было самоубийство.

Ни МВД РТ, ни УМВД по городу Душанбе на момент публикации новости не размещали информации на своих сайтах о произошедшем.

Шахноз Комилзода, которая живет неподалеку от дома, где жил подросток Ф. А., рассказала «АП», что мальчик рос в малоимущей семье, где помимо него было еще пятеро детей. Подросток в этом году закончил 8 класс школы №16.

В настоящее время тело мальчика находится в морге, прокуратура района Шохмансур приступила к расследованию этого инцидента.

Мы будем отслеживать это дело.

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