Эмомали Рахмон утром прилетел на вертолете в Таджикабад, 25 июня 2019 года

Эмомали Рахмон, начавший 24 июня свою рабочую поездку по районам Раштской долины, сегодня побывал в Таджикабаде и Лахше (Джиргаталь).

Собрали для вас фоторепортаж о том, что открыл президент в этих районах.

1 /20 Президент открыл в Таджикабаде площадь Государственного флага и Государственного герба

Все фотографии предоставлены пресс-службой президента.

Первый день поездки Эмомали Рахмона в Рашт в фотографиях.

Напомним, президент примет участие в торжествах, приуроченных к 22-й годовщине Дня национального единства, которые в этом году состоятся в Раште.

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