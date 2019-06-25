Крупный пляжно-развлекательный комплекс со всей необходимой современной инфраструктурой для отдыха горожан и гостей областного центра был построен и оборудован в кратчайшие сроки – всего за полтора месяца.

Церемония открытия нового пляжно-развлекательного комплекса, который расположился на левом берегу реки Сырдарьи - от чайханы «Сирдарья» по проспекту Рахмона Набиева до кардиологического центра города на расстоянии 300 метров, состоялась сегодня, 25 июня, во второй половине дня с участием председателя Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода и главы города Худжанда Маъруфа Мухаммадзода.

Пляжно-развлекательный комплекс включает современный пляж, площадки для пляжного футбола и волейбола, настольного тенниса, автостоянку.

Пляж оборудован согласно требованиям международных стандартов и обеспечен всей необходимой инфраструктурой - освещением, душевыми кабинами и раздевалками, точками по реализации прохладительных напитков и мороженного, спортивным оборудованием.

Фото пресс-службы председателя города Худжанда 1 /7

Одновременно на пляже смогут комфортно отдыхать более 1000 жителей и гостей города Худжанда.

«Этот пляж, построенный с соблюдением всех международных стандартов, будет служить не только горожанам, но и гостям и зарубежным туристам, поэтому он должен быть всегда чистым и благоустроенным», - сказал глава области, обращаясь к руководству города.

Раджаббой Ахмадзода особое внимание уделил вопросам обеспечения безопасности граждан на пляже. Он дал указание руководству Управления Комитета по ЧС и ГО Согдийской области предпринять меры по обеспечению безопасности граждан на пляжном комплексе и в этих целях создать здесь наблюдательный пункт.

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