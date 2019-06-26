В Ташкенте завершился Четвёртый Международный турнир по художественной гимнастике «YOUTH CUP-2019», в котором приняли участие три представительницы Таджикистана. Они завоевали две серебряных и три бронзовых медалей.
Дарья Гальчанская (2010 г.р.) и Бахор Мухакова (2007 г.р.) в своих возрастных категориях выиграли серебряные награды в упражнениях с обручем, бронзу – в индивидуальном многоборье.
В личном многоборье Жасмина Нурматова (2011 г.р.) заняла третье место.
Все названые гимнастки являются воспитанницами школы олимпийского резерва №1 города Душанбе. Тренеры – Виолетта Шин и Миджгона Шарипова.
В школу набор начинается с 5-6 летнего возраста. Тренировки проходят каждый день по 2-2,5 часа.
К сожалению, в школе нет спонсоров, которые бы могли финансировать поездки, соревнования юных гимнасток.
Художественная гимнастика на сегодняшний день в Таджикистане живёт в основном на добровольные родительские пожертвования. То есть, расходы на все выездные соревнования сборной команды по художественной гимнастике несут родители.
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