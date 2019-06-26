Все 50 отравившихся 22 июня в Одинцово трудовых мигрантов уже выписаны из больницы: столовая, где они питались, закрыта.

Сейчас представительство Минтруда РТ в РФ ведет переговоры с работодателями пострадавших мигрантов по вопросу выплаты им компенсаций, сообщил «АП» по телефону Иброхим Ахмад, пресс-секретарь представительства Минтруда РТ в РФ.

Врачи диагностировали у госпитализированных кампилобактериоз - острую кишечную инфекцию, возбудителями которой являются бактерии - кампилобактеры.

Причиной заражения кампилобактериозом являются загрязненные мясные продукты, молоко и вода. Это заболевание по симптомам похоже на грипп, сопровождающийся острыми болями в животе. Официально правоохранительные органы результаты проверки пока не огласили.

Роспотребнадзор приостановил работу столовой, где питались сотрудники производственного объединения "Одинцово" из-за массового отравления рабочих.

"Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области по Одинцовскому, Можайскому, Наро-Фоминскому, Рузскому районам и городу Звенигород остановил деятельность столовой на время выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отметил И. Ахмад.

Между тем, как пишет ТАСС, полиция России возбудила уголовное дело после массового отравления трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана на предприятии в подмосковном Одинцово. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, цитирует издание начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Пятьдесят таджикских мигрантов, работающих на предприятии по производству дверей и окон в подмосковном Одинцово, вечером 22 июня попали в больницу с отравлением. Рабочие неоднократно жаловались, что еда в местной столовой плохого качества и готовится из просроченных продуктов.

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