30-летняя Махина недавно ходила сдавать анализы в одной из частных лабораторий столицы. Здесь её обрадовали: «Оставьте, пожалуйста, свой электронный адрес и мы вышлем вам результаты на почту. Эта у нас новая услуга», - сообщила лаборантка.

Но, новая услуга «умерла» так и не зародившись.

«Извините, из-за слабой скорости интернета, мы не могли открыть почту, чтобы отправить вам э-мейл», - днём позже сообщила Махине всё та же лаборантка.

Новая организация в старой проблеме

Впервые в Таджикистане фраза «электронное правительство» прозвучала ещё в 2003 году в «Государственной стратегии информационно-коммуникационных технологий для развития Республики Таджикистан». В 2011 году была принята Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан (2012 – 2020гг).

Через 6 лет - в 2017 году был разработан законопроект «О Государственных услугах», но он до сих пор не принят. Об электронном правительстве также указывается и в стратегии развития Таджикистана до 2030 года. Но, по сути, этим никто не занимается.

Недавно правительство Таджикистана поручило «Минэкономразвития» разработать Концепцию цифровой экономики и внедрения цифровых технологий в социально-экономических отраслях.

В идеале, основными целями «Цифровой экономики» являются создание устойчивой и безопасной информационно- телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.

В этом деле взялась помочь местная компания по разработке программного обеспечения «Сифат Иннотех Инвест». Именно она намерена, наконец, оцифровать все таджикское правительство.

Компания уже заключила контракт с Минздравом, Минпромом, экономического развития, труда и миграции, душанбинской мэрией и другими министерствами и ведомствами.

Барьеры есть, но они не помешают?

Между тем, Таджикистан по скорости мобильного интернета в международном рейтинге Speedtest занимает 122 место, со скоростью 10.44 мегабит в секунду. А в рейтинге по проводному интернету - 110 место со скоростью 18.05 мегабит в секунду. Для сравнения, в рейтинге по мобильному интернету Казахстан занимает 84 место со скоростью 19.20 мегабит, а по проводному - 62 место со скоростью 36.08 мегабит в секунду.

Уровень проникновения интернета среди населения - 33%, а мобильного интернета 18%. В Казахстане эти показатели - 77 и 33%, соответственно.

Также, в зимнее время года Таджикистан сталкивается с энерголимитом, что сводит распространение электронного правительства к нулю.

Между тем, директор ООО «Сифат Иннотек Инвест» Манижа Мухаммад уверена, что все проекты, «которые будет реализовывать страна, не нуждаются в дорогом внешнем интернете».

- Внутренний трафик - бесплатный у всех широкополосных операторов. За вход в доменную зону TJ, если ресурс находится на территории страны, оплата не взымается, поэтому за это переживать не надо. Возможно, будут какие-то оплаты за подключение к интернету, но, во всяком случае, национальные ведомства будут подключены к отдельному выделенному каналу, который будет создан между структурами, и будет стоить абсолютно не дорого, - уверяет Манижа и добавляет, что барьеры не должны препятствовать цифровизации правительства.

- Наша миссия состоит в том, чтобы создать цифровой Таджикистан, а цель состоит в том, чтобы к 2030 году в Таджикистане было 15 миллионов, как иностранных, так и национальных цифровых резидентов, и что бы все услуги, которые предоставляют государственные структуры, мы могли бы предоставлять в цифровом формате, - отметила она.

В рамках контракта с Минпромом «Сифат Иннотек Инвест» создает портал промышленных предприятий Таджикистана, а с мэрией Душанбе это будет проект «Умный город» с многофункциональным центром предоставления государственных услуг - «Худжати ман». Все услуги и справки можно будет получать в одном месте.

…Но справки это не предел

Глава общественной организации Гражданской инициативы политики интернет - Мухаммади Ибодуллоев говорит, что от знания, желания и политической воли каждого руководителя, который принимает решение на местах, и зависит развитие электронного правительства.

По его словам, электронное правительство состоит из четырех направлений: Государство - бизнесу (G2B). Государство - государству (G2G). Бизнес - гражданам (B2C) и Государство - гражданам (G2C).

- Если все эти вопросы рассматривать отдельно, то наша страна небольшими шагами в некоторых направлениях делает успехи. Например, в направлении государство-бизнесу, у нас работают услуги по заполнению электронных деклараций и выставление налоговых счёт фактур юридическим лицам. Также ведется работа по упрощению процедур экспорта и импорта в таможенном комитете», - отмечает эксперт.

В направлении государство-государству, которое подразумевает взаимодействие государственных органов между собой и внутренний документооборот в госоргане тоже есть определенные действия, к примеру, та же система управления кадрами в госслужбе или система планирования, прогнозирования и исполнения бюджета в Министерстве финансов.

Если рассматривать услуги бизнеса для населения, то тут еще больше возможностей. Например - интернет банкинг, электронные билеты, получение кредитов, заказ товаров и услуг. Бизнес сектор всегда гибко относится к предоставлению услуг и старается максимально эффективно использовать технологии в своей деятельности.

- Обратите внимание на банковский сектор или службы такси, все они стараются использовать технологии для эффективности «своих услуг», - отмечает Ибодуллоев.

Но, что касается направления электронного правительства для граждан, когда госорганы непосредственно предоставляют услуги населению, здесь сдвигов мало.

Есть этапы, которые важно пройти

Специалист разделяет это направление на пять этапов.

Первый - когда государственные органы предоставляют информационные услуги через свои сайты, т.е. на своих сайтах размещают инструкции, перечень документов для получения услуг и графики приема граждан.

Второй - когда госорганы размещают документы на своих сайтах для скачивания, в данном случае это получается односторонняя коммуникация, т.е. гражданин распечатывает формы, заполняет и приходит с ними в государственный орган для получения услуг.

Третий - у гражданина появляется возможность высказать свое мнение госоргану через электронные формы обратной связи, будь это через сайт или какой-нибудь мессенджер.

Четвёртый - двухсторонняя коммуникация, когда гражданин получает возможность получать электронные не персонализированные услуги. Например, электронные платежи за коммунальные услуги, получение пенсии или зарплаты.

- Все это частично у нас есть, но в направлении электронного правительства для граждан это все промежуточные шаги для того, чтобы и государственные органы и граждане имели переходной период. Главная цель - это предоставление персонализированных услуг, когда гражданин 24 часа в сутки и 7 дней в неделю имеет возможность получать услуги через использование цифровых технологий. Когда у него появляется возможность, зайдя в личный кабинет, увидеть все доступные услуги и получать их, когда они ему нужны, - говорит Мухаммади Ибодуллоев.

- К примеру, тот же самый заказ нового паспорта, когда все данные гражданина, включая его новую фотографию и биометрические данные уже имеются в системе. Он просто заказывает себе паспорт, там же из личного кабинета оплачивает госпошлину, и через определённое время по почте или личным посещением в паспортный стол получает свой новый паспор

Вначале нужно создать реестр данных

- Но это не так просто: для того, чтобы гражданин получал персонализированную электронную услугу необходимо, чтобы создавались первичные электронные реестры данных, - отмечает специалист. - Единый реестр населения, который будет дополняться рождением каждого человека. Этот Единый реестр также дает уникальный идентификационный номер, и личный кабинет соответственно. Адресный реестр, который будет необходим, чтобы привязать прописку и место жительство граждан, и при возможности это можно изменить электронно, - говорит специалист.

Далее, по его словам, Служба связи обязана создать единое хранилище цифровых подписей для обращений. Закон об обращении граждан в Таджикистане в электронных обращениях признает только электронно-цифровую подпись, другие электронные подписи нельзя использовать.

- С учетом всего вышесказанного, давайте поразмыслим, когда у нас появится возможность получения электронных персонализированных услуг, и как быстро мы должны действовать, чтобы эти возможности появились раньше? – отмечает Ибодуллоев.

- На сегодняшний день из всех реестров, которые я перечислил, нет ни одного. А если есть, то они разрозненные, поэтому в следующие 3-5 лет я даже не могу себе представить, что хотя бы 10% государственных услуг будут переведены в персонализированный электронный формат.

Также, отмечает он, говоря об электронном правительстве, необходимо думать и о мобильном правительстве, которое удобно для людей с ограниченными возможностями, для пенсионеров, и для лиц, которые не могут пользоваться электронными услугами.

- Для отдалённых городов и районов, где ограничен доступ к интернету, должны быть места, куда может прийти население и воспользоваться услугами, - говорит он.

На примере Налогового комитета, Ибодуллоев объяснил, что организации, которые не имеют технических возможностей предоставлять электронные декларации, могут прийти в налоговый орган по своему району, через их компьютеры и с помощью оператора войти в свой личный электронный кабинет и отправить свою декларацию.

- Без всего этого, какие-то услуги электронного правительства могут появиться, но не в полном смысле этого слова, - говорит Мухаммади Ибоддулоев.

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