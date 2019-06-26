Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» состоялось сегодня, 26 июня, в Душанбе.

Акционерам были представлены основные результаты деятельности компании по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Отмечается, что Общество завершило отчетный год без аварий и отказов оборудования.

«Станция осуществляла бесперебойные поставки электроэнергии в энергосистему Республики Таджикистан. План ремонтов и регламентных работ был выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Своевременно получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.», - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что поставка электроэнергии в 2018 году составила 2 382 млн кВт*ч.

В октябре 2018 года станция преодолела очередной рубеж – 20 млрд кВт*ч выработки электроэнергии с момента пуска первого гидроагрегата.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2018 года и по всем вопросам повестки дня приняли положительные решения.

Также на годовом собрании были избраны члены Совета директоров, Ревизионная комиссия и Аудитор ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на 2019 год.

Владельцами акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» являются Госкорпорация «Росатом» (60,127% акций), правительство Республики Таджикистан (25,001%) и ПАО «Интер РАО» (14,872%).

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