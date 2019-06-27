АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В честь Дня национального единства во всех столичный парках культуры будут проходить праздничные мероприятия, концерты, выставки, народные гулянья.
- Начнется Чемпионат республики по легкой атлетике. Место проведения - Центральный стадион Душанбе
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ИЮНЯ
День национального единства Таджикистана
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ИЮНЯ
1959 – Родилась доктор медицинских наук, профессор Нигина Шарофова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.
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