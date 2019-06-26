Ко Дню национального единства в Худжанде появился новый пляж.
Его построили за полтора месяца, а бюджету региона он обошелся в 1 млн. сомони.
Но понравился ли он жителям?
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