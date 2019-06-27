Дорогие таджикистанцы!
Медиа-холдинг Asia-Plus поздравляет всех вас с праздником – Днем национального единства!
Желаем в этот знаменательный день крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!
Akia Avesto Automotive Industry представляет Таджикистана на BUSWORLD Central Asia 2019
Какие впечатления от нового пляжа в Худжанде?
"Складов не будет": Минобороны Казахстана сообщило, что из Арыси уберут военные склады
Хаким Фузайлов: «Истиклол» будет биться только за победу
Бывший генпрокурор Узбекистана получил десять лет тюрьмы
“Она работала больше, чем мужчина”. Президент Таджикистана рассказал о своей матери
Без аварий и отказов: акционерам Сангтуды-1 рассказали об итогах деятельности в прошлом году
«Объединим усилия против пыток!». В Душанбе прошла выставка в поддержку жертв пыток
Житель Ташкента заплатит штраф в $1200 за съемку расправы над собакой
Врач: Состояния 6-летней Осии немного улучшилось
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