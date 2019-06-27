Дорогие таджикистанцы!

Медиа-холдинг Asia-Plus поздравляет всех вас с праздником – Днем национального единства!

Желаем в этот знаменательный день крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!