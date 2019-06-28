Очередное отключение электроэнергии будет сегодня в отдельных районах Душанбе.

Света не будет в микрорайонах Энергетиков, Авул, Чортеппа и на улицах Сахбо, Сари Осиё, Пионер, Захматобод, Матросова, Гастелло, Есенина, Титова, Назаршоева, Фучика, Карин Ман и Афзали, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.

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