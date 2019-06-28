Президент Таджикистан Эмомали Рахмон 27 июня в столичном Дворце нации встретился со специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом.
На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Соединенных Штатов Америки.
«Прилагая совместные усилия, мы можем содействовать обеспечению стабильности, мира и прогресса в Афганистане», - заявил Эмомали Рахмон.
Залмай Халилзад, поддержав устойчивую позицию Таджикистана в решении политической ситуации в Афганистане, высоко оценил роль и вклад республики в поддержку безопасности и стабильности в этой стране и в Центрально-азиатском регионе.
Он также от имени руководства администрации Соединенных Штатов выразил благодарность Эмомали Рахмону, как инициативному руководителю за созидательные усилия.
В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросам дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, последовательным усилиям по вопросам совместной борьбы с угрозами современности: терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков.
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