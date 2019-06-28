Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» завершил выступление в рамках розыгрыша Кубка Азиатской футбольной Конфедерации, заняв второе место в группе. Для выхода в следующий раунд турнира, таджикскую команду устраивала только победа, однако матч 26 июня в Душанбе завершился ничейным счетом 1:1, и этот результат позволил «Алтын Асыру» занять первое место в группе и выйти в следующий раунд турнира.

Другой представитель Таджикистана – вице-чемпион страны «Худжанд» в шестом туре группового этапа Кубка АФК-2019 на выезде крупно проиграл чемпиону Кыргызстана «Дордою» со счетом 0:3 и занял последнее место в группе, сообщает официальный сайт ФФТ.

Главный тренер «Истиклола» Хаким Фузайлов недоволен выступлением своей команды в Кубке АФК-2019. Набрав восемь очков в шести сыгранных матчах, «Истиклол» занял второе место в группе и не смог пробиться в следующий раунд турнира.

На послематчевой пресс-конференции он заявил, что оценивает выступление «Истиклола» на Кубке АФК-2019 неудовлетворительно.

«Задачу мы не выполнили. Что будет дальше? Мне сейчас об этом сложно говорить. Потому что я не встречался с руководством клуба, не знаю, какие у них планы, если дальше предложат работать, будем усиливаться и ждать следующего года. Я считаю, что «Истиклол» должен представлять Таджикистан на международной арене лучше и обязан выходить из группы в Кубке АФК», - заявил Фузайлов.

Между тем, житель района Рудаки Додарбек Додарбеков, мастер по производству пластиковых окон и дверей выиграл автомобиль «Мерседес-Бенц» – по итогам розыгрыша лотереи среди болельщиков по окончании матча шестого тура группового турнира Кубка АФК-2019 между командами «Истиклол» и «Алтын Асыр», который прошел 26 июня.

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