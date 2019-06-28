27 июня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был лишен неприкосновенности по решению парламента страны.

Почти все обвинения, которые ранее составила депутатская комиссия и на основе которых он был лишен неприкосновенности, подпадают под статью «Коррупция», передает ИА "Фергана".

Экс-президенту приписывают причастность к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконное завладение земельным участком, неприемлемую для госслужащего связь с компанией «Форум» и рядом других коммерческих организаций, махинации при модернизации ТЭЦ Бишкека и др.

Между тем, Алмазбек Атамбаев пообещал обороняться при попытке его арестовать.

«У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать. Я это говорю для тех ребят, которые приедут за мной. Они будут выполнять незаконный приказ», - сказал Атамбаев журналистам, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его захотят задержать.

По его словам, он имеет информацию о готовящемся аресте.

«Госохрану по закону имеют право снять только после вступления в силу судебного решения. То есть, по идее, меня должны охранять, а не готовиться к захвату. Мы знаем, что к этому готовность ведется. У меня тоже сторонников много среди силовиков. Я знаю, как плачут нормальные офицеры и в ГКНБ, и в МВД, потому что приходят безграмотные люди, которые дают безграмотные приказы. Я ко всему готов», — цитирует бывшего президента 24.kg.

Алмазбек Атамбаев в 2017 году стал первым в истории независимой Кыргызстанаи президентом, который оставил пост добровольно. Правление Аскара Акаева завершилось революцией в 2005 году, Курманбека Бакиева свергли в 2010 году. Лишь Роза Отунбаева, возглавившая страну после второй революции, добровольно передала власть избранному в 2011 году Атамбаеву. Но Отунбаева имела статус «президента переходного периода».

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