У таджикистанцев появилась возможность летать из Душанбе в Хорог: теперь по вторникам и четвергам рейсы будут выполняться на частном самолете компании «Pactec International».

«Полеты совершаются из военного аэропорта в Фахрабаде до аэропорта Хорог, - сообщил директор компании в Таджикистане Дейв Чапин (Dave Chapin). - Жители страны, которые уже некоторое время лишены возможности пользоваться авиамаршрутом до ГБАО, теперь смогут использовать самолеты «Pactec International».

По его словам, полететь самолетом могут все желающие - жители и туристы.

«В самолет поместятся 6 пассажиров, а билеты доступны в нашем офисе. Для детей до 2 лет билет бесплатный. В настоящее время у нас скидка и стоимость билета составляет $100», - говорит директор компании.

Он также добавил, что люди могут покупать билеты у них в офисе, который находится в Душанбе по улице Холова, кв. 23.

«Те, кто приобрели билет, должны до начала полета прийти к нам в офис, откуда их на машине компании отвезут до аэропорта в Фахрабаде. За трансфер до аэропорта платить не нужно, это входит в стоимость авиабилета. Рейс в Хорог возможен только при благоприятных погодных условиях», - сказал Чапин.

По его словам, для совершения полетов у компании есть все документы.

«Мы работаем в соответствии с законодательством Таджикистана, у нас есть лицензии и другие необходимые документы. Компания американская, и мы надеемся, что в дальнейшем наш самолет будет летать из аэропорта Душанбе в Хорог и обратно. В настоящее время мы работаем с министерством обороны, чтобы вылетать из аэропорта Фахрабада», - добавил Дейв Чапин.

Глава аэропорта в Хороге Шухрат Махсутшоев сказал «АП», что рейс «Pactec International» обслуживают сами представители компании, они им просто помогают.

Махсутшоев считает, что такое использование самолета может стать хорошей возможностью для пожилых и больных людей, которые не могут ехать на машине.

Как пишут в соцсетях, для некоторых людей билет, стоимостью 1000 сомони за 40 минут полета, роскошь, но многие, при необходимости, готовы воспользоваться этим рейсом.

По словам пользователей, до конца текущего месяца все билеты на рейс до Хорога компании «Pactec International» проданы и люди очень ждут следущих рейсов.

Раньше рейс в Хорог совершал самолет «Ан-28» авиакомпании "Таджик Эйр". Однако, после того, как национальный авиаперевозчик прекратил полеты в Хорог с октября 2017 года, в ГБАО можно попасть только автотранспортом по трассе Душанбе-Куляб-Хорог. Стоимость поездки в одну сторону на человека 300 сомони.

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