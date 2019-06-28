Агенство по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана предупреждает о наступлении жары.
Так, в начале следующей недели в республике ожидается вынос жаркого и сухого воздуха с территории Аравийского полуострова, Ирана, Туркменистана, Узбекистана и севера Афганистана.
В дневные часы с 1 по 3 июля предполагается, что температура воздуха будет прогреваться: по долинам Хатлонской области до 45 градусов тепла, по долинам Согдийской области и РРП до 40-42 градусов тепла.
Будет чуть прохладнее в горах Согдийской области - до 29 градусов тепла, по горным районам РРП и западным районам ГБАО до 33-35, по восточным районам ГБАО до 22 тепла.
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