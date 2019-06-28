После невыхода футбольного клуба «Истиклола» в следующий раунд Кубка АФК-2019 главный тренер душанбинцев Хаким Фузайлов подал в отставку со своего поста.

Как сообщает официальный сайт душанбинского клуба, Хаким Фузайлов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Истиклола».

О своем решении уйти в отставку Фузайлов сообщил на следующий день после матча Кубка АФК «Истиклол» - «Алтын Асыр», который состоялся в Душанбе 26 июня. Чтобы выйти из группы, чемпиону Таджикистана нужно было одержать победу, однако встреча завершилась вничью – 1:1.

Руководство «Истиклола» просьбу главного тренера удовлетворило и освободило его от выполнения обязанностей в тренерском штабе.

К оставшимся матчам нынешнего сезона «Истиклол» будет готовить ассистент Фузайлова – Алишер Тухтаев, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Футбольный клуб «Истиклол» на своем официальном сайте поблагодарил Хакима Фузайлова за совместную работу и пожелал ему дальнейших успехов на тренерском поприще.

Отметим, что под руководством Хакима Фузайлова «Истиклол» провел матч за Суперкубок Таджикистана-2019 (победа над «Худжандом» – 3:0), 8 встреч в чемпионате Таджикистана (7 побед, 1 ничья), 6 игр – в Кубке АФК-2019 (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения) и один матч в рамках Лиги чемпионов АФК-2019 (1 поражение).

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