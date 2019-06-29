АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ИЮНЯ

- Президент Таджикистана продолжит свой официальный визит в Беларусь.

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко, Минск, 28 июня 2019 года фото пресс-службы презилента РТ

- В Душанбе в кафе «Чатр» состоится презентация фандрайзинг-проекта «Нури Фирдавс»: благотворительница Зуля Рахматова расскажет о проекте, который помогает больным и малоимущим. Стоимость участия 50 сомони. Начало в 17:00.

- В Ташкенте завершается чемпионат Азии по шахматам среди школьников.

- Таджикский боксер Мехрубон Сангинов в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американским боксером Джарвисом Уиллямсом.

Мехрубон Сангинов готовится к бою в зале Мейвезера Today.tj

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮНЯ

День изобретателя и рационализатора.

1953 - В Гиссарском районе открылся санаторий Шаамбары.

1957 - Состоялся Первый республиканский фестиваль молодежи Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮНЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.