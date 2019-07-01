ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮЛЯ
Всемирный день архитектуры.
1931 - Ввод в эксплуатацию угольных шахт № 1-3 в Шурабе.
1939 - Открытие Канибадамского авторемонтного завода (позже – литейно-механического, механического завода, завода «Автозапчасть», завода тормозной аппаратуры, Акционерного общества «Бодом»).
1990 - Из Душанбе в Мекку с целью совершения Хаджа отправились легально первые за годы советской власти 100 мусульман.
2008 - Официально введен в эксплуатацию второй агрегат Сангтудинской ГЭС-1.
2010 - Сдана в эксплуатацию ЛЭП «Варзоб-Айни».
2010 - В Душанбе состоялась церемония открытия здания филиала Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.
2017 - Бюро ОБСЕ в Таджикистане заработало в новом статусе - в качестве Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮЛЯ
1915-1982 – Родился актер театра, заслуженный артист Таджикистана Абдулхамид Нурматов.
1932-1984 – Родился доктор медицинских наук Мунира Яъкубова.
1935 – Родился заслуженный артист Таджикистана Хотам Пулодов.
1951 – Родился журналист Судуриддин Махкамов.
1951 – Родился журналист Саломиддин Мирзорахматов.
1952 – Родился ученый, лауреат премии имени Лохути Исмоил Пирмухаммадзода.
1959 – Родилась журналист Заррина Хушвакт.
1969 – Родился композитор Хайриддин Ализода.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 11-16 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.
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