ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮЛЯ

Всемирный день архитектуры.

1931 - Ввод в эксплуатацию угольных шахт № 1-3 в Шурабе.

1939 - Открытие Канибадамского авторемонтного завода (позже – литейно-механического, механического завода, завода «Автозапчасть», завода тормозной аппаратуры, Акционерного общества «Бодом»).

1990 - Из Душанбе в Мекку с целью совершения Хаджа отправились легально первые за годы советской власти 100 мусульман.

2008 - Официально введен в эксплуатацию второй агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

Сангтудинская ГЭС-1 Фото: youtube.com

2010 - Сдана в эксплуатацию ЛЭП «Варзоб-Айни».

2010 - В Душанбе состоялась церемония открытия здания филиала Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

2017 - Бюро ОБСЕ в Таджикистане заработало в новом статусе - в качестве Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮЛЯ

1915-1982 – Родился актер театра, заслуженный артист Таджикистана Абдулхамид Нурматов.

1932-1984 – Родился доктор медицинских наук Мунира Яъкубова.

1935 – Родился заслуженный артист Таджикистана Хотам Пулодов.

1951 – Родился журналист Судуриддин Махкамов.

1951 – Родился журналист Саломиддин Мирзорахматов.

1952 – Родился ученый, лауреат премии имени Лохути Исмоил Пирмухаммадзода.

1959 – Родилась журналист Заррина Хушвакт.

1969 – Родился композитор Хайриддин Ализода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.