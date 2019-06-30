Всемирная организация здравоохранения в мае этого года, наконец-то, поставила точку в многолетних дебатах – синдром эмоционального выгорания все-таки официально признан болезнью и будет определяться, как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться».

Описание выгорания на работе указано теперь в каталоге Международной классификации болезней (МКБ-11), тем самым являясь основанием для наблюдения у специалиста и получения медицинской помощи. Эксперты в области здравоохранения видят три аспекта заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к своей работе и снижение производительности труда.

Предлагаем вам пройти наш тест, чтобы определить, насколько вы близки к выгоранию на работе.

Быть может, вам срочно пора на больничный, а лучше – в отпуск на море, желательно за счет организации.