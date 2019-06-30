Восемьдесят лет назад, 30 июня 1939 года, заработал один из крупнейших не только в Таджикистане, но и в Средней Азии Душанбинский мясокомбинат. Чуть больше года до этого события, глава советского государства Иосиф Сталин подписал постановление правительства о выделении необходимой суммы из союзного бюджета для строительства мясоконсервного комбината в Сталинабаде (Душанбе).

Постановление советского правительства о выделении необходимой суммы из союзного бюджета для строительства мясоконсервного комбината в Сталинабаде (Душанбе).

Одной из значительных строек Душанбе предвоенного периода (1938 -1939 гг.) являлся мясоконсервный комбинат, созданный на базе небольшого предприятия, основанного в 1930 году. Однако в первые годы своего существования это предприятие было еще довольно примитивным. Забой скота производился вручную, а цех первичной переработки совершенно не имел механического оборудования.

Остро встал вопрос о строительстве в столице Таджикистана нового современного мясокомбината. В 1936 году в Сталинабад (Душанбе) из Москвы прибыли специалисты проектной конторы "Гипромясо" Всесоюзного государственного проектно-строительного треста по строительству предприятий мясной промышленности и холодильного дела "Мясохладстрой".

Московские зодчие выполнили проект комбината на хорошем архитектурно – художественном уровне, с учетом местных условий и специфики сейсмостойкого строительства. Тогда же был утвержден титульный список строительства.

А год спустя, в Душанбе было начато строительство первых корпусов предприятия, которое получило название "Душанбинский мясоконсервный завод". Согласно проекту, комбинат был рассчитан на производство 40 тысяч тонн мясопродуктов в год, и намечалось вывести его на проектную мощность к 1 января 1940 года.

В эти же годы из Москвы и Ленинграда поступило современное оборудование для оснащения предприятия. Был смонтирован и сдан в эксплуатацию цех мясных консервов мощностью 3,0 млн. условных банок в год. Началось производство новых мясных продуктов: колбас Докторской, Любительской, Чайной, Телячьей и Краковской, Минской, Молочных сосисок и Охотничьих колбасок.

В 1941 году комбинат был полностью сдан в эксплуатацию со всеми основными и подсобными производственными корпусами. После пуска предприятия возникли временные трудности, связанные с укомплектованием его квалифицированными кадрами. На самом мясокомбинате были организованы краткосрочные курсы для подготовки рабочих.

1938 год. Сталинабад (Душанбе), строительство мясокомбината 1 /9

В годы Великой Отечественной Войны сотрудники Душанбинского мясокомбината внесли свой вклад в общую Победу.

Уже в июне 1941 года в ряды Красной Армии были призваны более трехсот работников Душанбинского мясокомбината из более 3000 чел. работающих. Уход с комбината на фронт высококвалифицированных рабочих и руководителей - тяжело отразился на производстве. Но коллектив предприятия достойно вышел из сложнейшей ситуации. В кротчайшие сроки новым профессиям были обучены женщины, пенсионеры и подростки. Удалось не только сохранить темпы производства, но и наладить выпуск новых изделий - пищевых концентратов для армии. Швейная промышленность республики, выполняя военные заказы, ощущала острую нужду в пуговицах.

Инженерно – технические работники комбината своими силами и средствами устроили специальное приспособление и из костей организовали изготовление пуговиц. В годы войны на комбинате было организовано производство многих медицинских препаратов на основе эндокринного сырья, получаемого при убое скота. Коллектив мясокомбината участвовал в сборе средств на строительство вооружения и военной техники для армии. В память о сотрудниках, погибших на фронтах войны, на территории предприятия был установлен памятник.

Послевоенные годы стали началом кардинальной модернизации Мясокомбината. В 50-е годы оборудован пельменный цех, производительность пельменей 3,5 тонны в сутки. Осваивается производство сосисок и сарделек. Увеличиваются мощности по заморозке мяса по 20 т в сутки. В 60 – 70-е годы расширяется ассортимент мясных изделий. Появились говядина запеченная, колбасы сырокопченые, варено-копченые, полукопченые, мясные хлеба.

За счет использования субпродуктов II категории значительно увеличилось производство ливерной, печеночной, кровяной и закусочной колбасы, студня. Максимальная выработка мяса в эти годы 230-250 тонн в сутки. В советские годы душанбинская тушенка поставлялась во многие города Советского Союза, а также в дружественные страны. И сегодня многие горожане помнят отличный вкус советской душанбинской тушенки - 99% чистого кускового мяса.

В 80-е годы году «Душанбинский мясоконсервный комбинат» превратился в современное предприятие с высоким уровнем механизации, развитой материально-технической и социально-культурной базой. Была проведена реконструкция отдельных участков и цехов, строительство новых корпусов, что позволило оснастить комбинат новейшим импортным оборудованием из таких стран как Венгрия, Германия и Болгария.

С начала 90 – х годов, «Душанбинский мясоконсервный комбинат» начал тихо умирать без финансирования. Зарплату не выдавали месяцами. Иногда ее заменяли продукцией предприятия. А потом прошла приватизация государственного комбината…

Досадно, но сегодня большинство цехов флагмана пищевой промышленности Таджикистана, Душанбинского мясокомбината уже демонтировано, а на их месте ведется новое строительство…

И сегодня на прилавках столичных супермаркетов полным полно разной тушенки: Белорусская, Российская, Казахская, Армянская и др., только нет больше нашей душанбинской…

(В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ, Государственного архива РФ и личного архива автора).