Руководство по материнскому и детскому здоровью (МДЗ) «Рохнамо» является пособием для беременных женщин и матерей, в котором содержится не только информация о здоровье матери и ребенка, но и записи о беременности, о родах, послеродовом уходе, а также о прививках детей и их питание.

Оно способствует улучшению знания матерей и чувство ответственности за здоровье матери и ребенка, но также позволяет им получить постоянную помощь, которая необходима для их благополучия. В настоящее время число женщин, использующих данное Руководство в Таджикистане, растет, и партнеры по развитию, включая JICA, активно поддерживают его реализацию.

В области внедрения и продвижения Руководства по МДЗ «Рохнамо», JICA оказывает техническую поддержку. JICA поддержала разработку руководств для работников здравоохранения, изложенных в Руководстве. В рамках своих учебных курсов, JICA ежегодно отправляет специалистов из Таджикистана в Японию, чтобы улучшить свои знания и навыки. JICA также поддерживает участие представителей Таджикистана в международных тренингах (Индонезия) и конференциях по данному Руководству.

Для более широкого освещения и обсуждения прогресса и проблем, связанных с внедрением «Рохнамо» в Таджикистане, 21 июня 2019 года Представительство JICA организовало круглый стол на тему «Руководство по материнскому и детскому здоровью». Участники круглого стола обсудили роли ключевых организаций, поддерживающих внедрение «Рохнамо» в Таджикистане, и предложили и рекомендовали новые планы и действия для дальнейшего продвижения Руководства по МДЗ в Таджикистане. Целью круглого стола было также повысить понимание ценности Руководства, а также поделиться знаниями и опытом для обеспечения положительных результатов от использования «Рохнамо».

В мероприятии приняли участия г-н Зоир Набиев, начальник Департамента медицинского обслуживания матерей, детей и планирования семьи Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, г-н Кен Иноуе, Старший Представитель JICA в Таджикистане, представители партнеров по развитию, а также г-жа Кейко Осаки, старший советник по здравоохранению из штаб-квартиры JICA в Токио.

Важно отметить, что участники круглого стола обменялись опытом, поделились надеждами и идеями о том, как наладить более тесное сотрудничество и обеспечить эффективное пилотное внедрение для достижения еще более амбициозных целей по внедрению Руководства по всей стране и охвата всех матерей и детей страна.

«Охрана здоровья матерей и детей является одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед национальной системой здравоохранения», - сказал Зоир Набиев. По его словам, детская и материнская смертность в стране остается высокой. «Большинство молодых женщин в основном умирают от кровотечений и высокого кровяного давления. Летального исхода можно было бы избежать, если бы была оказана своевременная медицинская помощь. С этой целью в стратегических документах страны указывается на необходимость снижения материнской и младенческой смертности и повышении ожидаемой продолжительности жизни населения, отметил он.

Г-н Кен Иноуэ заявил, что с помощью этого круглого стола ожидается разработка новых и эффективных подходов к внедрению Руководства по МДЗ. Он выразил уверенность, что «рекомендации и предложения, подготовленные участниками круглого стола, будут востребованы на практике и будут способствовать дальнейшему внедрению Руководства».

В своем выступлении г-жа Кейко Осаки подвела итоги прогресса и проблем, внедрения Руководства по МДЗ в Таджикистане. Она предоставила информацию об опыте JICA по внедрению, разработке и реализации Руководства по МДЗ в мире и отметила, что уже многие страны сегодня имеют своё Руководство. По словам г-жи Кейко Осаки, недавно опубликованные Всемирной организацией здравоохранения всеобъемлющие руководства по принципам ведения записей на дому, касающиеся здоровья матерей и их детей, демонстрируют ценность таких записей на дому.

Заместитель директора Государственного учреждения Республиканского учебно- клинического центра семейной медицины Фарида Худойдодова, рассказала о Руководстве МДЗ, которая запущенна в Таджикистане с 2016 года. По ее словам, руководство, повышает знание родителей, в том числе о питании и развитии детей, содействует комплексному подходу в представлении ряда услуг, связанных со здоровьем матери и ребенка, в том числе в укреплении сети медицинских учреждений на различных уровнях, расширении взаимодействии между медицинскими работниками и родителями, опекунами». Она также отметила что, на сегодня есть первые положительные результаты по этапам внедрения руководства, которые говорят о расширении пилотных районов, об устойчивости, восприятии со стороны населения и системы здравоохранения, об улучшении интеграции и дальнейшего финансирования. Говоря о дальнейших шагах, она сообщила, что в Руководстве «Рахнамо», необходимо внести дополнения, которые предложены со стороны медработников и самого населения.

Снижение коэффициента материнской смертности, коэффициента неонатальной смертности и уровня смертности среди детей в возрасте до пяти лет являются важными целями, которые должны быть достигнуты в рамках Целей устойчивого развития.

Руководство по МДЗ представляет собой всеобъемлющий буклет на дому, предназначенный для предоставления соответствующий медицинской информации и включающий интегрированные медицинские записи о здоровье матери и ребенка. Руководство по МДЗ содержит медицинские записи и информацию о беременности, родах, периодах новорожденности и детства, а также росте ребенка и иммунизации. Руководство по МДЗ поддерживает интеграцию служб охраны здоровья матери, новорожденного и ребенка. Руководство по МДЗ посвящен, не только санитарному просвещению, но и созданию чувства ответственности среди женщин и семьей.

1948 году Япония стала первой странной в мире, которая разработала и распространила руководство по охране здоровья матери и ребенка, чтобы защитить и улучшит здоровье и благополучие матери и ребенка. В настоящее время существует около 40 версий руководства по МДЗ, все они адаптированы к местной культуре и социально-экономическим условиям. Использование Руководство по МДЗ помогло улучшить знания матерей по вопросам матери и ребенка и способствовало изменению во время беременности, родов и после родов. Используя руководство по МДЗ в качестве инструмента для усиления непрерывного ухода, можно улучшить здоровье беременных женщин, новорожденных и детей. Врачи могут принимать более обоснованные решения об уходе, обращаясь к истории болезни пациента и данным проверки здоровья, записанным в руководстве по МДЗ.