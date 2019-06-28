Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова раскритиковала некоторых представителей узбекского-шоу-бизнеса, которые в социальных сетях начали восхвалять старшую дочь покойного президента Гульнару Каримову и просить о ее скорейшем освобождении, сообщает CA-NEWS (UZ).

В своем видеообращении Юлдуз Усманова называет Гульнару Каримову «воровкой».

«По какой воровке я должна скучать? Она ведь воровка. Заканчивайте заниматься ненужными вещами. Занимайтесь творчеством, научитесь брать в руки микрофон и нормально петь», – говорит Юлдуз Усманова, обращаясь к представителям шоу-бизнеса, которые недавно выступили в защиту Гульнары Каримовой.

Кроме того, в своем видеообращении народная артистка упомянула сумму денег, украденных Гульнарой Каримовой.

«За пределами страны остается 1 миллиард долларов США, о которых известно государству. Я говорю об 1 миллиарде долларов, а не об 1 миллиарде сумов. Каждая копейка принадлежит народу. Вам понятно?

Государству еще неизвестна общая сумма украденных ею денег. Не ведитесь за кем попало и занимайтесь лучше делом», – сказала в своем видеообращении Юлдуз Усманова.

24-25 некоторые звезды узбекского шоу бизнеса и блогеры запустили новый челлендж ради освобождения Гульнары Каримовой. Артисты начали публиковать в своих аккаунтах в Instagram фотографии Гульнары Каримовой, желая ей скорейшего освобождения из тюрьмы и возвращения в семью.

25 июня один из ташкентских блогеров сообщил, что блогерам и представителям узбекского шоу-бизнеса поступил специальный приказ от некоторых чиновников администрации президента. Он говорил, что данная кампания была организована для подготовки общественности к выходу на свободу Гульнары Каримовой и формирования у узбекистанцев положительного отношения к такому вероятному событию.

Однако представители государственного учреждения «Узбекконцерт», выдающего лицензии на право осуществления концертно-зрелищной деятельности для узбекских деятелей культуры и искусства, опровергли эту информацию.

23 июня дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова опубликовала в сторис Instagram'а обращение своей матери к президенту Узбекистана.

В своем обращении Каримова сообщила об изъятых у нее средствах:

«Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 млрд долларов США», – написала Гульнара Каримова.

Однако Министерство финансов Узбекистана опровергло поступление в бюджет страны $1,2 млрд от Гульнары Каримовой.

«Министерством финансов не ведется пофамильный учет взысканных доходов. При этом в течении прошлого года и в первом полугодии текущего года доходы на вышеуказанную сумму в бюджет не поступали», – говорится в сообщении Минфина.

Ранее Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что вернет Узбекистану 130 млн швейцарских франков (133,7 млн долларов США), замороженных на счетах Гульнары Каримовой.

Старшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнара Каримова обвинена Генеральной прокуратурой Узбекистана, а также надзорными органами США, Швеции, Голландии и Швейцарии в коррупции и отмывании крупной суммы денег.

В настоящее время она отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

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