На Рогунской ГЭС начали сокращение рабочей силы. Среди уволенных оказалось немало бывших трудовых мигрантов, у которых есть запрет на въезд в Российскую Федерацию.

Один из них Ориф Файзуллоев. Он обращается к президенту страны Эмомали Рахмону с просьбой чтобы ему, и тысячам таким как он, помогли найти постоянную работу.

В апреле текущего года на объекте были заняты свыше 18,6 тысячи человек. Сейчас, по некоторым данным, количество работников сократилось на 50%, и причиной является завершение основных работ на объекте. В самой Рогунской ГЭС этот вопрос отказываются комментировать.

По данным Агентства по труду и занятости населения, из числа депортированных из РФ таджикских трудовых мигрантов на Рогунской ГЭС были трудоустроены около 600 человек, средний заработок которых составлял от 1000 до 1500 сомони.

«В июне мне дали поработать на объекте всего 5 дней. В конце месяца я смогу получить только 400 сомони. Я не знаю, как на эту сумму прокормить семью», — сетует 30-летний житель Хатлонской области Ориф Файзуллоев, который был депортирован из Российской Федерации в 2017 году на 4 года.

Запрет на въезд в Россию на сегодняшний день имеют 246000 таджикистанцев. На родине в 2019 году удалось трудоустроить всего 5500 человек.

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