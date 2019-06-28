Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Беларуси Александр Лукашенко подписали Договор о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба президента РТ.
По итогам состоявшихся 28 июня в Минске переговоров в расширенном составе были подписаны:
Соглашение между Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан и Следственным комитетом Республики Беларусь;
Соглашение между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством информации Республики Беларусь о сотрудничестве в области информации;
Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования генетических ресурсов растений и животных;
Программа о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь;
Соглашение между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством образования Республики Беларусь о сотрудничестве в области среднего профессионального образования;
Исполнительная программа Таджикистана и Беларуси по научно-техническому и инновационному сотрудничеству на 2019-2020 годы;
Соглашение о сотрудничестве между Агентством государственной службы при Президенте Республики Таджикистан и Академией управления при Президенте Республики Беларусь;
Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь;
Соглашение между государственным сберегательным банком «Амонатбонк» Республики Таджикистан и Открытым акционерным обществом «Беларусьбанк» Республики Беларусь о межбанковском сотрудничестве.
Отрадно, что благодаря постоянным стараниям Глав государств — уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Александра Лукашенко отношения Таджикистана и Беларуси достигли уровня стратегического партнерства, что, безусловно, создаст реальную основу для углубления отношений сотрудничества.
После завершения церемонии подписания документов Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко провели пресс-конференцию для журналистов и расценили итоги встречи как положительные и значительные.
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