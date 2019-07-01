В Минске 30 июня состоялась трёхсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Беларуси и России Эмомали Рахмона, Александра Лукашенко и Владимира Путина. На ней обсуждались вопросы сотрудничества стран в рамках двусторонних отношений, а также в контексте региональных и международных организаций – СНГ, ОДКБ и других, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон и Владимир Путин выразили благодарность Александру Лукашенко и Правительству этой страны за организацию на высоком уровне Вторых европейских игр, которые завершились 30 июня.

В рамках официального визита в Беларусь и по приглашению Александра Лукашенко Эмомали Рахмон 30 июня принял участие в церемонии закрытия Вторых европейских игр на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Европейские игры являются комплексами региональных и международных соревнований между спортсменами европейских стран и проводятся один раз в четыре года.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /3

Также вчера Эмомали Рахмон посетил Открытое акционерное общество Агрокомбинат «Дзержинский» и ознакомился с его деятельностью. Агрокомбинат является одним из многоотраслевых и крупных промышленных предприятий Беларуси, которое выращивает животных, птиц, производит мясные и молочные продукты, производит в целом, более 80 видов продукции.

Одним из основных достижений предприятия наряду с производством является контроль и обеспечение качества материалов, создание центров по реализации собственной продукции, ее доставка в разные уголки Беларуси.