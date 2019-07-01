Суд приговорил к административному аресту трех «шумных» посетителей: они громко бранились между собой и нарушили общественный порядок и покой других посетителей ресторана.

Трое жителей района Рудаки - Бахтиёр Изатулозода, Самиджон Сабуров и Зафарджон Раджабов были задержаны сотрудниками милиции в конце прошлой недели в столичном ресторане «Шоми Бухоро».

«Они громко между собой ругались, нецензурно выражались, мешая другим посетителям ресторана», - сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Приговором районного суда Сино от 29 июня за нарушение общественного порядка мужчины приговорены к пяти стукам (каждый) административного ареста.

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