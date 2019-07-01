Таджикистан предлагает Ирану предоставить дополнительные средства для достройки тоннеля «Истиклол», соединяющего центральную часть республики с Согдийской областью.

Вопрос финансирования данного объекта был обсужден на встрече министра транспорта Таджикистана Худоёра Худоёрзода с министром энергетики Ирана Ризо Ардакониён, которая состоялась в середине минувшего месяца в Душанбе во время визита президента Ирана Хасана Рухани в Душанбе, сообщили «АП» в Минтрансе.

Худоёрзода предложил иранской стороне принять участие во второй фазе строительства тоннеля «Истиклол».

Она предполагает работы по проектированию, закупке и установке систем освещения, вентиляции, противопожарной системы, а также системы контроля безопасности и управления объектом.

Согласно предварительным расчетам, для выполнения этих работ потребуется в целом $8 млн.

В соответствии с ранее проведенными между сторонами переговорам, $4 млн для реализации этого проекта должен был предоставить Иран, а еще $4 млн – правительство Таджикистана.

Стороны на встрече договорились о подготовке и обсуждению необходимой документации для финансирования проекта.

Отметим, что таджикская сторона еще в 2016 году предложила Ирану выделить средства для оснащения тоннеля освещением, вентиляцией и противопожарной системой.

Однако отношения между двумя странами вскоре окончательно ухудшились и данные работы в связи с отсутствием финансирования так и остались не выполненными.

Иран и Таджикистан подписали соглашение о строительстве тоннеля «Истиклол» в 2003 году. Размер финансирования составил $39 млн.

Из этих средств $10 млн. - грантовое финансирование правительства Ирана, $7,8 млн. - доля таджикского правительства и $21,2 млн. – кредит иранской стороны.

Тоннель официально был сдан в эксплуатацию в 2006 году при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона и тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Однако в связи с ошибками в проектировании внутрь тоннеля просачивалась вода.

В апреле 2014 года иранская компания «Собир» возобновила работы по достройке тоннеля. Ранее правительства Ирана и Таджикистана договорились осуществить дополнительное финансирование в размере $6 млн. для достройки данного объекта. Стороны обязались предоставить для выполнения оставшихся работ по $3 млн.

Тоннель «Истиклол» пролегает под высокогорным перевалом Анзоб, расположенном в 90 км севернее Душанбе на трассе Душанбе-Худжанд (север Таджикистана). Протяженность тоннеля «Истиклол» - 5,2 км.

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