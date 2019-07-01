В сети запущена краудфандинговая кампания на платформе Gofundme с целью сбора средств для дальнейшего развития первого в Таджикистане юридического справочника SADBARG и его перевода на английский язык.

Создатели справочника, Муслима Максудзода и Умар Арабов, призывают всех участвовать в сборе средств: https://www.gofundme.com/sadbarg-first-free-online-tajik-legal-guide.

"Горячо приветствуется любая форма поддержки. Кто не в состоянии поддержать справочник финансово, может оказать поддержку, распространяя информация в соцсетях, рассказывая о проекте широкому кругу людей: друзьям, родственникам, коллегам и знакомым. Для этого можно использовать функцию «поделиться» на сайте gofundme. Этот справочник нужен Таджикистану, он нужен людям", - призывают авторы проекта.

Первый в истории Таджикистана бесплатный юридический онлайн справочник SADBARG (www.sadbarg.org) появился на свет 1 октября 2018 года.

Он насчитывает около 200 справок на русском и таджикском языках и охватывает основные темы повседневной жизни: семья, здравоохранение, образование, соцобеспечение и т.д.

Небольшая часть справочника, нацеленная на таджикских мигрантах в России, составлена на основе российского права.

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