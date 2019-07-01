Принцесса Хайя Иорданская — жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума — сбежала от мужа в Германию, забрав двоих детей и около 40 млн. долларов.

Принцессу Хайю бинт аль-Хусейн не видели на публике с февраля этого года, пишет The Sun.

По данным британского таблоида, она бежала из ОАЭ в Германию, взяв с собой 11-летнюю дочь, семилетнего сына и почти 40 млн. долларов.

45-летняя принцесса, которая является сестрой нынешнего короля Иордании Абдаллы II — попросила убежища в ФРГ и подала документы на развод.

Принцесса с мужем на скачках в Англии Фото Getty - Contributor

В результате между ОАЭ и Германией разразился дипломатический кризис. По некоторым данным, 69-летний премьер ОАЭ требовал от Берлина выдать его жену и детей, но получил отказ, и сейчас его супруга находится под защитой.

The Sun пишет также, что она решила бежать в Германию, а не в Великобританию, так как опасалась ее выдачи британскими властями.

22 июня премьер-министр выложил в своём Инстаграм стихотворение, в котором проклял супругу.

Принцесса вышла замуж за Аль Мактума в 2014 году и стала одной из его младших жен

В прошлом году от шейха уже пыталась сбежать его дочь Латифа. Латифа записала видео, где рассказала, что её отец убивает людей, только чтобы сохранить свою репутацию.

Девочку разыскали и вернули — с тех пор она не показывалась на публике. В СМИ то и дело появлялась информация, что родители держат Латифу в заточении.

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