АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Сборная Таджикистана по футболу начала сбор для подготовки к международному турниру «Hero Interсontinental Cup 2019» в Индии. Место сбора - Центральный стадион г.Душанбе

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ИЮЛЯ

1990 - Начал работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ИЮЛЯ

1930 – Родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Хайри Назарова.

1937 – Родился режиссер, заслуженный артист Таджикистана Далер Абдухоликзода.

1937 – Родился журналист, заслуженный работник РТ Иброхим Шукуров.

1937 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Далер Абдулхоликзода.

1942 – Родился доктор филологических наук, профессор Курбон Восиев.

1946 – Родился Народный художник Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Сухроб Курбанов.

1961 – Родился доктор исторических наук, профессор Зикриё Акрамов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.