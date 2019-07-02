Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев по приглашению спикера Госдумы России Вячеслава Володина принимает участие в работе II Международного форума в Москве.

Форум, который продлится до 4 июля, собрал более 800 политиков и экспертов из 131 страны, сообщил «АП» помощник председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли республики по связам со СМИ и неправительственными организациями Навруз Курбонзода.

Махмадсаид Убайдуллоев в своем выступлении на открытии форума подчеркнул, что «глобализационные процессы объективно требуют формирования новой формы межпарламентского сотрудничества».

«Современный парламентаризм, как самый демократичный институт народного представительства, осуществляющий законодательную власть, как нам представляется, призван на правовой основе всемерно содействовать повсеместному поступательному развитию общества, объединять усилия для решения глобальных проблем, устранению угроз и вызовов, волнующих мировое сообщество», - отметил Убайдуллоев.

Он подчеркнул, что для решения глобальных проблем необходимо консолидировать усилия всех стран.

«Таджикистан, как равноправный член мирового сообщества, всегда самым активным образом выступал и выступает за политику, направленную на развитие укрепления многостороннего сотрудничества, осуществление комплексных мер укрепления доверия в политической, экономической, экологической и гуманитарных сферах путем конструктивного диалога», - заключил Махмадсаид Убайдуллоев.

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