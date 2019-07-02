Девятнадцатая сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва  состоится 15 июля в резиденции президента Таджикистана, где размещена администрация мэра города.

Источник в столичной администрации сообщил «АП», что согласно решению Рустама Эмомали, в повестку сессии включены вопросы реализации молодежной политики правительства Таджикистана в столице,  дальнейшего развития экономики города, предпринимательства, создания новых рабочих мест, реализации проектов в сфере культуры.

«Мэр Душанбе попросил депутатов городского маджлиса до сессии провести в своих избирательных округах встречи с населением, а по их итогам внести предложения для включения в повестку дня сессии», - отметил источник.

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