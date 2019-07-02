США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.
"Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности", - сказал Трамп, передает РИА Новости.
"Я согласился, чтобы наши компании продавали оборудование... Я это позволил", - добавил Трамп.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.
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