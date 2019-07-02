О недавнем исследовании на тему «Укрепление оказания услуг по лечению гипертонии в Республике Таджикистан» и о мерах, которые могут быть приняты национальной системой здравоохранения и каждым из нас для снижения риска и предупреждения появления артериальной гипертензии «АП» рассказала доктор Кейт Мандевиль - специалист по общественному здравоохранению ВБ.

- Не могли ли бы Вы рассказать, почему Всемирный банк содействовал в проведении исследования по артериальной гипертензии (повышенного кровяного давления) в Таджикистане и почему именно сейчас?

- За последние 20 лет уровень продолжительности жизни в Республике Таджикистан повысился, что говорит об улучшении качества здравоохранения и повышении уровня жизни. Однако поскольку люди дольше живут, выше и вероятность появления у них хронических заболеваний, если отсутствуют меры в области общественного здравоохранения, направленные на снижение подверженности факторам риска: хронические заболевания обычно отличаются большей продолжительностью и требуют длительного лечения. Например, это касается сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

В большинстве стран система здравоохранения успешно борется с острыми заболеваниями, такими как инфекционные болезни. Обычно у человека с острым заболеванием появляются симптомы, он получает лечение и восстанавливается, и в дальнейшем нет необходимости в медицинском вмешательстве.

Хронические заболевания, с другой стороны, могут протекать бессимптомно, и для выявления таких людей нужна диспансеризация. Чтобы замедлить прогрессирование болезни и уменьшить осложнения, люди с хроническими заболеваниями должны также поддерживать постоянный контакт с медицинскими работниками и проходить соответствующее лечение. Здесь требуется совсем иной подход к оказанию медицинских услуг.

Эффективное оказание услуг здравоохранения в сфере хронических заболеваний — это сложность, с которой сталкиваются страны с любым уровнем дохода. Однако, это срочная задача, поскольку хронические заболевания влекут за собой значительные человеческие и экономические издержки. Например, в сравнении с 2007 годом сейчас в Республике Таджикистане сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности среди населения - почти 40%. По оценкам, при увеличении всего на 1 процент количества преждевременных смертей среди взрослого населения из-за хронических заболеваний, ведет к сокращению национального дохода на душу населения на 10 процентов. Одним из наиболее значимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является повышенное кровяное давление. Снижению уровня этих заболеваний и других осложнений, таких как инсульт, могут способствовать раннее выявление повышенного кровяного давления посредством диспансеризации населения и эффективное лечение.

Таким образом, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ и Всемирный банк провели данное исследование, чтобы определить в Таджикистане пути укрепления оказания услуг людям с повышенным кровяным давлением. Для выполнения этой задачи мы изучили международную практику, проанализировали данные обследований в Хатлонской и Согдийской областях и данные опроса пациентов в указанных регионах республики.

В зоне риска

- Насколько уязвимым является население Таджикистана к повышенному кровяному давлению и его осложнениям?

- В Хатлонской и Согдийской областях от повышенного кровяного давления страдает примерно каждый третий взрослый человек, т.е. это очень распространенное заболевание. Однако многие люди не знают о своем состоянии. В Согдийской и Хатлонской областях из 100 человек с повышенным кровяным давлением 90-95 человек не знают о своем заболевании. При этом, как в Хатлонской, так и в Согдийской областях, лечение не назначается от 5% до 10% населения с диагностированной артериальной гипертензией, особенно мужчинам и лицам до 40 лет.

После того как человек начинает лечение, для достижения нормальных показателей кровяного давления он должен находиться под постоянным наблюдением и не прерывать лечение — это называется «контролем кровяного давления».

В Хатлонской и Согдийской областях почти каждый второй человек с гипертонией не принимает регулярно лекарственные средства, а кровяное давление регулярно измеряется менее чем у одной трети людей с гипертонией. В результате в этих областях целевых показателей контроля кровяного давления достигли менее 2% всех людей с повышенным кровяным давлением, в связи с чем они подвержены более высокому риску осложнений и более низким показателям здоровья.

- Какие именно сегменты населения подвержены риску повышенного кровяного давления?

- Данные по всему миру говорят о том, что риск повышенного кровяного давления увеличивается с возрастом, при лишнем весе, курении, нездоровом питании и отсутствии физической активности. Это подтверждают и наши заключения в Согде и Хатлоне. Вероятность наличия гипертонии выше среди людей более старшего возраста, особенно среди населения старше 65 лет. Среди женщин с лишним весом вероятность повышенного кровяного давления в пять раз выше, чем среди женщин с нормальным весом.

В обоих областях вероятность повышенного кровяного давления несколько выше среди мужчин, чем среди женщин, что в Таджикистане может быть обусловлено намного более высоким уровнем курения среди мужчин. Однако риску также могут быть подвержены более молодые люди и беременные женщины, особенно если они ведут нездоровый образ жизни.

- Какие факторы обусловливают низкие показатели контроля кровяного давления в Таджикистане?

- Опросы пациентов и медперсонала показали, что вокруг повышенного кровяного давления, особенного его бессимптомного и хронического характера, существует много мифов и недопонимания. Многие из тех, кого мы опрашивали, не знали о своем состоянии — и о гипертензии в целом, — пока у них не появились осложнения из-за повышенного кровяного давления.

По словам некоторых опрошенных, люди, у которых диагностируется гипертония и другие хронические состояния, особенно молодые женщины, могут страдать от стигмы, и им сложнее выйти замуж. Такие факторы, наряду с трудностями доступа к здравоохранению в отдаленных районах, могут снизить спрос на диспансеризацию.

Высокая рабочая нагрузка клинического персонала означает, что первоочередное внимание, возможно, уделяется реагированию на симптомы хронического повышенного кровяного давления, а не активному выявлению случаев до появления осложнений. После диагностики основным барьером, препятствующим началу и поддержанию лечения, является стоимость противогипертонических препаратов. При предоставлении лекарств по рецепту в аптеках часто предлагаются скорее фирменные лекарства, чем лекарственные препараты, не относящиеся к тем или иным брендам, что существенно увеличивает стоимость медикаментозного лечения и делает его недоступным для многих людей. Если лечение начато, его поддержанию часто препятствует недостаточное понимание хронического характера повышенного кровяного давления. По словам опрошенных нами людей, после начала лечения они чувствуют временное облегчение и поэтому не продолжают наблюдение и прием лекарств. Даже если люди с гипертонией знают о необходимости приема необходимых лекарств, ежедневный прием таблеток без заметных выгод лечения является для них утомительным. Эти факторы и приводят к низким показателям контроля кровяного давления.

«Караван здоровья» и доступные лекарства

- Какие важные выводы о качестве оказания медицинских услуг следуют из заключений данного исследования? Что Вы ожидаете от нашей системы здравоохранения в ответ на результаты исследования?

- Для эффективной борьбы с бременем повышенного кровяного давления необходимо укрепить оказание медицинских услуг с тем, чтобы повысить уровни диагностирования, своевременного инициирования лечения и поддержания лечения, а также контроля кровяного давления.

Наши заключения совершенно ясно показывают, что в Таджикистане большинство людей с повышенным кровяным давлением не знают о своем состоянии или не понимают, как позаботиться о своем состоянии. Несомненным является и то, что даже при его диагностировании сложным вопросом является доступность лечения.

Мы хотели бы видеть расширение масштабов диспансеризации населения для выявления повышенного кровяного давления, особенно вне стен медицинских учреждений. Например, в летнее время медицинские работники сельских центров здоровья и домов здоровья могли бы проверять кровяное давление в чайхане, когда там собирается население. Другим хорошим примером является практика «Караван здоровья» — общественная кампания, проводимая Министерством здравоохранения и социальной защиты населения и его подраздений на местах, во время которой медработники посещают отдаленные районы для предоставления единовременных медицинских консультаций и услуг. Сейчас эта кампания носит разовый характер на местах, и ее можно сделать регулярным мероприятием, направленным на то, чтобы проводить диспансеризацию населения в отдаленных районах, повышать осведомленность о повышенном кровяном давлении и других хронических заболеваниях, а также осуществлять скрининг и предоставлять лекарственные средства тем, кто имеет ограниченный доступ.

Также важно обеспечить, чтобы противогипертонические препараты стали более доступными, благодаря чему больше людей смогут начать и поддерживать лечение в дальнейшем. Этого можно достичь, если включить основные противогипертонические препараты в пакет гарантий, предоставляемых населению бесплатно. Для государства это является превосходной инвестицией, поскольку последствия отсутствия лечения повышенного кровяного давления с точки зрения потери продуктивности из-за инсульта или повышенного кровяного давления существенно превосходят первоначальные затраты.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения также может распорядиться о том, чтобы врачи назначали, а фармацевты выдавали нефирменные лекарственные препараты. Они работают точно так же, как и фирменные, они не отличаются по качеству, но намного дешевле и для большинства населения являются единственным вариантом доступного контроля кровяного давления.

- Как эксперт, что посоветовали бы нам, обычным гражданам Таджикистана, для снижения риска повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний?

- Чтобы снизить риск повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний, обычные граждане могут сделать очень многое. Если вы курите, то единственная наиболее эффективная инвестиция в ваше здоровье - это отказаться от курения. Возможно, это нелегко, но многие люди успешно бросают курить с помощью семьи, врачей, друзей и своей веры. Также важно правильно питаться.

Мне очень нравится традиционная таджикская кухня, особенно плов. Но, будучи врачом и экспертом в области общественного здравоохранения, я знаю, что для здорового сердца мне нужно балансировать прием мяса большим количеством фруктов и овощей. И, поэтому, я включаю разные виды овощных салатов в каждый прием пищи и съедаю по два фрукта в день.

Если, в частности, вы хотите избежать повышенного кровяного давления или снизить его, также важно сократить употребление соли. Я не добавляю пищевую соль ни в одно блюдо, когда готовлю дома для своей семьи, используя вместо нее большое количество специй и пряностей. В моих кухонных шкафах вообще никогда не найдется пищевой соли - настолько редко мы ее используем! Важны и регулярные физические нагрузки. Это не означает, что нужно много бегать или посещать дорогие спортзалы. Риск повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний, а также многих других заболеваний можно снизить, гуляя на свежем воздухе по 30 минут каждый день. Когда я нахожусь у вас в городе Душанбе, то каждый день прогуливаюсь вокруг Молодежного озера. Когда я вижу других людей, прогуливающихся со своими детьми, я знаю, что они инвестируют в будущее всей семьи.

СПРАВКА «АП»: Всемирный банк оказывает поддержку сектору здравоохранения Таджикистана на протяжении более 25 лет. Программы, от укрепления институционального потенциала до решения проблемы недоедания среди детей, направлены на расширение доступа населения к улучшенным медицинским услугам. С 1996 года в сектор было инвестировано более 50 миллионов долларов США. При поддержке Всемирного банка было построено более 60 новых медицинских учреждений в сельской местности, и более 10 000 работников здравоохранения прошли подготовку по оказанию первичной медицинской помощи. В настоящее время финансируемый Всемирным банком проект работает над улучшением качества и охвата первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских районов.